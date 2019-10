Als Autofahrer auf die Autobahn, als Fußgänger wieder herunter – so lässt sich die kleine Episode zusammenfassen, die sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 4 ereignete. Er düste mit seinem schwarzen Ford Focus in Richtung Görlitz. Dann zogen Bundespolizisten den 42-jährigen Tschechen in der Höhe des Anschlusses Niederseifersdorf plötzlich aus dem Verkehr. Als die Beamten den Führschein sehen wollten, übergab der Fahrer einen abgelaufenen britischen Lernführerschein. Pech gehabt: Da ein ausländischer Lernführerschein in Deutschland keine Gültigkeit besitzt, muss sich nun der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Landespolizei.