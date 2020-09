Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Bautzen mit einem Wasserbüffel kollidiert und wurde dabei verletzt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, fuhr die Frau am Freitagmorgen auf der S111 von Göda in Richtung Spittwitz. In Höhe des Abzweigs Kleinpraga wechselte eine Herde Wasserbüffel die Fahrbahn. Die elf Tiere seien nicht schnell genug gewesen, weshalb die Frau mit einem der Büffel kollidierte. Danach sei die komplette Herde geflohen.