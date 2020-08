Erster Stopp ist um 11 Uhr der Seestrand Großkoschen. Eine Gehminute entfernt befindet sich ein großer Parkplatz. Der ist bereits sehr gut gefüllt, aber einige Parkbuchten sind noch frei. Ab zum Strand. Der ist voll. Handtuch an Handtuch, Strandmuschel an Strandmuschel. Kaum einer hält die gebotenen 1,50 Meter Abstand zu seinem Nachbarn. Auf den ersten Blick wirkt es so, als gäbe es Corona gar nicht beziehungswiese als spiele es keine Rolle.

Die Badegäste am Seestrand Großkoschen freuen sich über die Abkühlung im Wasser Bildrechte: MDR/Luisa Herzer Die meisten Gäste kommen schon seit Jahre regelmäßig zum See und bestätigen: Eigentlich ist es so voll wie immer. Ein Paar aus Hoyerswerda sagt: "Wir kommen schon oft zum See und haben keine Veränderung festgestellt, aber das stört uns auch nicht. Wir versuchen, so gut es eben geht, Abstand zu halten, aber heute ist das fast unmöglich". Ähnlich sieht das auch eine Gruppe junger Dresdner. Sie sind dieses Jahr schon zum dritten Mal hier und haben sich heute einen Platz im Schatten gesichert - zum Glück am Rand. Was in ihren Augen etwas anders ist, sind die Hinweisschilder, die vor allem an den Imbissen aufgehängt sind. Dort achte man auch sehr genau auf den Mindestabstand.

Action im Wassersportpark

Auch für Kinder hat der circa 600 Meter lange Sandstrand Einiges zu bieten. Zum Beispiel den Wassersportpark. Geschäftsführer Michael Kivalky verrät, dass die Anlage super ankommt. Seit Anfang Juli können er und sein Team die Anlage wieder betreiben. Das Geschäft brummt - ständig kommen Strandbesucher und fragen, wann der nächste Schwung auf der Wasseranlage toben darf. Corona-bedingt mussten nur kleine Änderungen vorgenommen werden. So ist der Kassenbereich jetzt abgetrennt und die Sicherheitswesten werden nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert. Den Wassersportpark gibt es erst seit 2019 und schon jetzt ist kommt er super bei den Besuchern an. Bildrechte: MDR/Luisa Herzer

Ich habe das Gefühl, dass mehr Tagesbesucher kommen, zum Beispiel aus Berlin oder Chemnitz. Es wirkt schon mehr wie Urlaub vor der Haustür dieses Jahr. Michael Kivalky Geschäftsführer Wassersportpark Senftenberger See

Neue und alte Gäste im Familienpark

Unweit vom Seestrand Großkoschen befindet sich ein großer Familienpark mit Ferienhäusern und Campingplatz. Bunte Wäscheständer, Fahrräder und Liegestühle zeugen davon, dass so gut wie jedes Haus belegt ist. Die Autokennzeichen deuten auf fast ausschließlich deutsche Urlauber. Im Familienpark ist Einiges los, vor allem an den Spielplätzen, der Minigolfanlage und dem Restaurant. Eine junge Familie aus Berlin ist zum ersten Mal hier. Sie wollten einfach mal raus aus der Stadt, nicht zu weit weg von zu Hause, aber trotzdem etwas Neues sehen. "Da klang der Ferienpark direkt am See ziemlich gut für uns. Außerdem ist das Angebot für Kinder super", erzählt die Mutter.

Das dritte Jahr in Folge ist ein älteres Paar aus der Nähe von Chemnitz hier. Der Mann berichtet: "Es ist zwar viel los, aber man hat trotzdem seine Ruhe." Neben dem Besuch am Strand fahren sie gern mit dem Rad um den See oder im Umland.

Etwas mehr Platz auf der anderen Seeseite

Etwas mehr Platz haben die Basewilligen auf der Liegewiese am Seestrand Buchwalde Bildrechte: MDR/Luisa Herzer Je nach Richtung liegt der Strand Buchwalde mit dem Rad entweder Zwölf oder sieben Kilometer vom Familienpark entfernt. Hier ist zwar kein Sandstrand, aber dafür eine große Liegewiese. Auch die ist voll, aber nicht ganz so voll wie der Strand in Großkoschen. Hier ist zwischen den meisten Grüppchen der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter vorhanden. Neben zahlreichen Schwimmreifen und Wassertieren liegen auch einige Stand-Up-Boards neben den Besuchern. Kein Wunder, denn hier gibt es neben dem separaten FKK und Textilstrand auch einen Surf-Bereich. Viele Besucher kommen öfter an diesen Strand. Eine Gruppe junger Dresdnerinnen ist aber zum ersten Mal am Senftenberger See und möchte auf jeden Fall wiederkommen

Eine Kollegin hat mir den See empfohlen und da dachten wir, das probieren wir mal aus. Außerdem habe ich gehofft, dass mehr Platz ist als in den überfüllten Freibädern, da der See so groß ist. Tagesbesucherin am Senftenberger See

Hygienevorschriften sind das oberste Gebot