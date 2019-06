Mehr als 30 Jahren lang mussten die Cöllner ihre frischen Brötchen bei den Bäckern in den Nachbardörfern kaufen. Seit Mai können sie das nun endlich wieder im eigenen Ort, denn Steffen Reime hat an der B96 eine kleine Bäckerei eröffnet. Damit tritt der 42-Jährige in die Fußstapfen seines Großvaters, der bis 1985 in Cölln bereits sein Geschäft betrieben hatte. Dass sein Enkel das Bäckerhandwerk lernt und die Bäckerei 34 Jahre später wiederbelebt, daran war damals noch nicht zu denken.

Vom Nebengewerbe zur eigenen Bäckerei

Den kleinen Laden mit angeschlossener Backstube an der B96 hat Steffen Reime neugebaut, da es die alte Bäckerei seines Großvaters nicht mehr gibt. Bildrechte: MDR/Viola Simank 20 Jahre war Steffen Reime in einer Bäckerei angestellt. Die Idee von der Selbständigkeit nahm in den letzten Jahren aber immer mehr Gestalt an, erzählt er. Alles fing 2014 an, als er für Bekannte und Freunde immer mal wieder etwas buk. Daraus wurde immer mehr, so dass er 2016 ein Nebengewerbe angemeldet hat. Mit dem eigenen Laden hat er sich nun endgültig den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Das Beste daran: "Ich habe meine Ruhe und kann mir meine Arbeit so einteilen, dass es passt", meint Steffen Reime.



Die Kreishandwerkerschaft Bautzen freut sich über den neuen Bäcker in der Region. "Übernahmen von Bäckereien gibt es öfter, aber so eine Neueröffnung ist wirklich äußerst selten", weiß Geschäftsführerin Sabina Gotscha-Schock. Die Konkurrenz der Supermärkte sei schließlich groß.

Rezepte aus Großvaters Sammlung

Viele Brotrezepte hat Steffen Reime selbst entwickelt, wie das Feta-Rucola-Brot. Bildrechte: MDR/Viola Simank Steffen Reime schreckt das nicht, er setzt wie die anderen Handwerksbäcker auf Qualität. In seinen Regalen liegen viele Brotsorten, deren Rezepte der gelernte Bäcker selbst entwickelt hat: Kurkumabrot mit roten Linsen zum Beispiel oder Feta-Rucola-Brot. Alles ohne Backmischungen, betont Reime, der auch noch einen ganz besonderen Schatz hütet: das Rezeptbuch seines Großvaters. Die alten Rezepte verwendet er zum Teil immer noch, gerade für Brot, Semmeln und Stollen. Den Kunden schmeckt es, wie einer Bautznerin, die gerade zum zweiten Mal Brot und Brötchen bei Steffen Reime kauft. Sie findet solche kleinen Handwerksbäcker gut, denn: "Ich hoffe, dass dort keine Fertigprodukte verwendet werden."

Geschäft gut angelaufen

Nach den ersten zwei Monaten kann sich Steffen Reime über guten Zuspruch bei den Kunden freuen. "Ich bin sehr zufrieden", sagt er. Natürlich sei es schwierig, immer die richtige Menge an Brot, Brötchen und Kuchen vorzuhalten. Da gebe es eben Tage, wo die Ware am Nachmittag schon alle ist und Tage, an denen viel übrig bleibt. Aber mit diesem Problem würden ja die meisten Bäcker kämpfen. Dafür hat er den Vorteil, dass er keine Miete zahlen muss, da die Bäckerei ihm gehört. Das halte die Kosten niedrig, meint Steffen Reime. Ob sich das Geschäft am Ende lohnt? "Das wird sich zeigen", sagt der 42-Jährige. Bis jetzt könne er sich jedenfalls nicht beschweren.

Quelle: MDR/vis