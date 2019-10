An der Bahnstrecke Hoyerswerda-Dresden hat am Montagmorgen ein Marder einen Kurzschluss an einer Oberleitung ausgelöst. Einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge hat das gefräßige Tier die Leitung bei Hosena beschädigt, so dass gegen 6:30 Uhr ein Zug auf offener Strecke stehen blieb.