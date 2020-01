In Bautzen wird heute der sanierte Bahnhof wiedereröffnet. In dem Gebäude sind künftig mehrere Behörden des Landratsamtes zu finden. Von 13 bis 16 Uhr können sich Besucher im neu gestalteten Gebäude umsehen. Auch die historischen Wandbilder, die früher in der Bahnhofshalle zu sehen waren, sind dort zu finden.