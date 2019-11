Der Umbau des Bahnhofs in Hoyerswerda beginnt frühestens im Jahr 2023. Das bestätigte Oberbürgermeister Stefan Skora nach Gesprächen mit der Deutschen Bahn MDR SACHSEN. Im Mittelpunkt des Umbaus steht ein barrierefreier Zugang zum Bahnhof.

Derzeit werden Ideen zur Umsetzung der Barrierefreiheit gesammelt, so Skora. Außerdem sei der Bau von neuen Tunneln, Aufzügen oder Rampen geplant. Die Bahnsteige sollen neu gestaltet und der Ticketschalter, welcher derzeit noch in der Unterführung ist, auf den Bahnsteig verlegt werden. Die Deutsche Bahn AG will die Vorschläge im nächsten Jahr untersuchen und ab 2021 bewerten. 2023 sollen die Planungen abgeschlossen sein, sodass der Umbau beginnen kann.