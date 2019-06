Bautzner Band Silbermond wird mit einem Preis geehrt

Für ihr Engagement gegen Rassismus hat die Bautzner Band Silbermond heute den niedersächsischen Inklusionspreis erhalten. Die Auszeichnung wurde in Hannover vom Sozialverband Deutschland sowie vom Landessportbund vergeben. Die Musiker um Frontsängerin Stefanie Kloß nahmen nach Angaben der Initiatoren an Schulprojekten teil, um rechte Jugendliche von einer demokratischen Haltung zu überzeugen. Die Band habe außerdem Benefiz-Konzerte für die Opfer des Erdbebens in Haiti gegeben. Die Auszeichnung war vor zwei Jahren schon einmal verliehen worden, damals an Til Schweiger und Michael Stich.