In Bautzen sollen am Freitag die Bauarbeiten am Fleischmarkt abgeschlossen werden. Wie der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt mitteilt, sollen alle Pflasterflächen wieder verschlossen sein. Auf dem Fleischmarkt wurden in den vergangenen Wochen die Schmutz- und Regenwasserkanäle erneuert. Dabei waren die Tiefbauer auf eine unbekannte Trinkwasserleitung gestoßen. Die sorgte für zusätzliche Arbeit, wodurch sich der Abschluss der Bauarbeiten verzögerte.

Der Fleischmarkt ist ein zentraler Platz in der historischen Alstadt von Bautzen. Bildrechte: MDR/Viola Simank