Mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland wollen am Dienstag in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor werden nach Angaben der Veranstalter 10.000 Teilnehmer und rund 5.000 Traktoren erwartet. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Die Bauern sehen sich in ihrem unternehmerischen Handeln eingeschränkt. Auch aus Sachsen sind Landwirte auf dem Weg in die Hauptstadt.



Allerdings gibt es auch Landwirte, die zumindest Teile der neuen Gesetze begrüßen und auf nachhaltige und klimaschonende Landwirtschaft setzen. Diese sind meistens nicht in den Bauernverbänden, sondern in der Arbeitsgemeischaft bäuerliche Landwirtschaft organisiert und führen überwiegend kleinere Familienbetriebe.