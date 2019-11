Bautzen tanzt zu Ehren von Christel Ulbrich. Die Bautzener Musikpädagogin brachte Menschen aus aller Welt in Mitmachtänzen zusammen. Genau so soll ihr Andenken auch gewahrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit und lädt am Dienstag ins Steinhaus Bautzen ein. Ab 19 Uhr lautet dort das Motto „Sich begegnen in Tänzen". Vorkenntnisse für den Abend mit deutschen, sorbischen und Tänzen aus anderen Kulturen sind nicht nötig.