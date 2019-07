Der in Bautzen als "King Abode" bekannte Mohamed Youssef muss sich im August vor dem Amtsgericht Bautzen verantworten. Vorgeworfen werden ihm laut Gericht mehrere Fälle von Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. Bei einer Verurteilung drohe ihm eine Gesamtjugendstrafe von mehr als einem Jahr.

Die Hauptverhandlung vor dem Jugendschöffengericht beginnt am 22. August und soll am 26. August sowie am 2. September fortgesetzt werden. Zu den drei Hauptverhandlungsterminen vor dem Jugendschöffengericht werden insgesamt mehr als 20 Zeugen geladen. Geplant sind drei Verhandlungstage.