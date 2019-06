Bautzener Landrat Harig fordert Neuanfang für die CDU

Die jüngsten Verluste der CDU bei den Europa- und Kommunalwahlen haben Bautzens Landrat Michael Harig alarmiert. Er fordert einen inhaltlichen und personellen Neuangang für seine Partei. Die Wahlergebnisse hätten gezeigt, dass die Union in einer ernsten Vertrauenskrise stecke, schrieb der CDU-Politiker in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Besonders bitter sei, dass bei den Kommunalwahlen die Kandidaten vor Ort für politische Entscheidungen in Berlin verantwortlich gemacht worden seien. Ein "weiter so" könne es deshalb nicht geben.