Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Bautzen sei seit jeher eine tolerante Stadt, heißt es in der Petition. Hier lebten Deutsche und Sorben seit Jahrhunderten friedlich miteinander. Für Rechtsextremisten, Antisemiten oder Reichsbürger sei heute und in Zukunft kein Platz in dieser Stadt. Die Bürgerpetition hatte am Freitagabend rund 700 Unterstützer.