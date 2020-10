Was bedeutet vorläufiger Rechtsschutz? In der Regel haben Klagen eine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, wer gegen eine Anordnung klagt, muss der behördlichen Anordnung bis zur Entscheidung über die Klage nicht Folge leisten.



Allerdings gibt es Ausnahmen. Wird zum Beispiel eine Verfügung mit sofortiger Wirkung erlassen, gilt dies nicht.



Unter anderem in diesen Fällen kann der vorläufige Rechtsschutz zum Einsatz kommen. Mit einem entsprechenden Antrag kann man sich für die Dauer eines Verfahrens von bestimmten Auflagen befreien lassen. In diesem Fall wollte der Forstwirt die Unterlassungsverfügung des Oberbergamts aufschieben, solange nicht über seine Klage gegen die Entscheidung rechtskräftig geurteilt wurde. Der Forstwirt war hier aber nicht erfolgreich.