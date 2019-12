Das Tier war am Mittwochnachmittag einem Mann an einem Grundstück an der Großdubrauer Straße in Kleinwelka zugelaufen. Da kein Besitzer weit und breit zu entdecken war, verständigte er der Mann die Polizei. Eine Streife nahm das Tier mit. Am nächsten Morgen ging es für den friedlichen Hund in das Tierheim Bautzen-Bloaschütz.