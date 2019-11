Der amerikanische Glashersteller "oi" modernisiert sein Werk in Bernsdorf. Ende der vergangenen Woche wurde mit dem Ablassen der Schmelzwanne begonnen. Danach erfolgen Abriss und Wiederaufbau der Schmelzwanne und der umliegenden Aggregate. Auch die Produktionsmaschinen werden erneuert, so das Unternehmen. Im Februar nächsten Jahres sollen die Moderniseirungsmaßnahmen abgeschlossen sein und die Produktion wieder beginnen. Rund 20 Millionen Euro sind für die Modernisierungsmaßnahmen eingeplant. Das Unternehmen "oi" stellt in Bernsdorf Glasflaschen insbesondere für den Spirituosenmarkt her. Ein großer Kunde ist zum Beispiel Jägermeister in Kamenz. Der nach eigenen Angaben weltweit größte Hersteller von Glasverpackungen beschäftigt in Bernsdorf 100 Mitarbeiter.