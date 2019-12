Am Leopardengehege wartet dann auch eine Überraschung auf die Besucher. Das Gehege wird derzeit für mehr als 165.000 Euro neu gebaut. In etwa einem Monat soll es fertig sein. Noch fehlen die Scheiben in Türen und Sichtfenstern und einige Details im Gehege. "Kommt rein!", fordert Eugène Bruins die Gäste auf. "Ihr dürft gern mal Leopard spielen." Schon tollen die Kinder über die Felsenlandschaft im Gehege. Bruins bindet einen Jutesack von einem Baum, der in der Mitte des Geheges steht. "Ho, ho, ho", ruft er und lässt die Kinder hineingreifen. Die fischen Schokolutscher aus dem Sack und stecken sie sich voll Freude in den Mund.