Bildrechte: dpa

Wie bereits am Freitag angekündigt, sind die Fahrten der Seenlandbahn von Dresden nach Senftenberg und der Wander-Express Dresden – Altenberg am Wochenende ersatzlos ausgefallen. Ursprünglich sollten an allen Sonnabenden in den Sommerferien die Linie RB 34 Dresden und den Senftenberger See miteinander verbinden. Das ist nun hinfällig. Allerdings: Auf der Firmenhomepage wirbt die Städtebahn immer noch mit diesem Sommerferienangebot. Nutzer bekommen erst beim Durchklicken vom Tourismusverband Lausitzer Seenland erklärt, dass die Seenlandbahn nicht mehr rollt.