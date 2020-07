Die Polizeidirektion Görlitz warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Wie die Behörde mitteilte, hat ein bislang Unbekannter einer 89-Jährige in Schirgiswalde um 1.300 Euro Erspartes gebracht. Der Täter habe sich als Mitarbeiter der AOK Sachsen ausgegeben.

Nachdem die Frau ihrem Sohn von dem Vorfall erzählte, stellte er das Fehlen des Geldes und der Bankkarte seiner Mutter fest. Eine Nachfrage bei dem Geldinstitut ergab, dass der Unbekannte inzwischen 1.000 Euro vom Konto erbeutet hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Erst in der vergangenen Woche gab es einen ähnlichen Vorfall in Bischofswerda. Auch dort gab sich ein Betrüger als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. Die 83-Jährige schöpfte keinen Verdacht, da sie kurz zuvor eine Pflegestufe für ihren Mann beantragt hatte. Der Betrüger sagte der Frau, sie müsste fehlende Beiträge zahlen, damit die Bewilligung der Pflegestufe erfolgen könne. Die Frau übergab ihm das Geld in bar - 500 Euro.