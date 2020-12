Eine Seniorin aus Bautzen ist von Betrügern um mehrere Zehntausend Euro gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich am Freitag am Telefon eine Frau als Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes ausgegeben. Diese habe behauptet die Tochter der Frau habe in Polen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch die Zahlung eines hohen Geldbetrages könne eine Haftstrafe umgangen werden, habe die Anruferin vorgegeben.