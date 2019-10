Das Jugendschöffengericht Bautzen hat am Montag Mohamed Youssef T. zu einer einheitlichen Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt. Darüber informierte das Amtsgericht Bautzen. Der in der Öffentlichkeit unter dem Pseudonym "King Abode" bekannte 23-jährige Libyer war wegen folgenden Taten angeklagt:

In allen diesen Fällen habe das Gericht den Angeklagten schuldig gesprochen, hieß es. In das Urteil habe das Gericht auch Strafen aus früheren Verurteilungen einbezogen.

Der junge Mann wurde den Angaben zufolge nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil er bei mindestens zwei Taten noch nicht volljährig gewesen ist. Das Gericht entschied sich dafür am ersten Verhandlungstag. Nach dem Jugendschutzgesetz getroffene Urteile müssen eigentlich nicht veröffentlicht werden. Weil es sich bei "King Abode" jedoch um einen Fall von öffentlichem Interesse handele, stehe dieses über seinem persönlichen Schutz.

"King Abode" war 2016 bei Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Bautzenern auf dem Kornmarkt überregional bekannt geworden. Inzwischen wird er in den Akten der Polizei als Intensivtäter geführt. Mehr als zwei Dutzend Ermittlungsverfahren sind gegen den selbst ernannten "König Aufenthalt" geführt worden - unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Drogenbesitz, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte. Bislang kam der Libyer mit geringen Jugendstrafen davon. Die Stadt Bautzen verhängte in der Vergangenheit zwei Mal ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot gegen den Asylbewerber, da man die öffentliche Ruhe gefährdet sah.

Mohamed Youssef T. ist eigenen Angaben zufolge 2014 aus seiner Heimat geflohen. Brüder und Vater seien als Anhänger des Diktators Muammar al-Gaddafi in den Nachwirren des Bürgerkriegs erschossen worden. Ihn selbst sollen zwei Kugeln getroffen haben, angeblich am Bein und an der Hüfte. Die Mutter habe ihrem Sohn nahegelegt zu verschwinden. Über das Mittelmeer, über Italien und die Schweiz kam er dann offenbar nach Deutschland und später nach Bautzen.