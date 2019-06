Bienenvolk in Bischofswerda löst Feuerwehreinsatz aus

In Bischofswerda hat am Montagvormittag ein Bienenvolk für Aufruhr gesorgt. Bewohner an der Neustädter Straße hatten gegen 10 Uhr bemerkt, wie sich mehrere hundert Bienen in einem Baum am Gehwegrand einnisteten. Wie ein Augenzeuge MDR SACHSEN mitteilte, wurde ein Imker vom ortsansässigen Bienenzüchterverein zur Beseitigung des Bienenstockes gerufen. Dieser kam allerdings mit einer normalen Leiter nicht an das Bienenvolk heran. Deshalb wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bischofswerda mit einer Drehleiter alarmiert.