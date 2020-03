Der Laster von außen... Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz

Ausgerechnet in der Bierbrauer-Stadt Radeberg hat ein "Bierbauch" einen Laster gestoppt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Lkw am Montag knapp 25 Tonnen Bierkisten auf Paletten geladen. Weil die Fracht jedoch nicht gesichert war, verrutschte sie und beulte die Plane des Aufliegers bedrohlich aus.