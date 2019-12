Ab Donnerstag werden die Parkautomaten am Altmarkt in Bischofswerda außer Betrieb genommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können die Parkplätze dann bis zum 2. Januar kostenfrei genutzt werden. Autofahrer werden gebeten, eine Parkscheibe auszulegen und die Höchstparkdauer von zwei Stunden zu beachten.

Die Stadt Bischofswerda erhofft sich mit der Aktion, die Attraktivität in der Innenstadt während der Weihnachtszeit zu erhöhen. Besucher und Einwohner sollen so Weihnachtseinkäufe schneller erledigen können. Außerdem will die Verwaltung die Automaten vor Vandalismus schützen. Denn in den vergangenen Jahren seien schon mehrere Böller in die Automaten gesteckt worden, heißt es aus dem Rathaus.