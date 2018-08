Erneut Schüsse auf Autos in Bischofswerda

In Bischofswerda sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind erneut Autos beschossen worden. Das erklärte die Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN. Demnach fuhren drei Fahrzeuge gegen zwei Uhr in Richtung Bischofswerda. Am Löwenberg wurden sie von Kugeln getroffen. Eine Kugel zertrümmerte an einem Ford die Frontscheibe, nur wenige Zentimeter vom Kopf des Fahrers entfernt. Eine weitere Kugel schlug durch die Heckscheibe des Fords. Die Männer in dem Fahrzeug blieben unverletzt.