Beim Aussteigen aus einem Zug am Bahnhof in Bischofswerda ist am Dienstag eine gehbehinderte Frau von einem Mann geschubst worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, stürzte die 34-Jährige auf den Bahnsteig und verletzte sich. Mit Hilfe von Augenzeugen des Vorfalls gelang es der Bundespolizei, den Täter noch am Bahnhof zu fassen. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Deutschen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.