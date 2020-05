Jetzt sollen auch Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner helfen, die Artenvielfalt der Insekten zu erhalten. Das sächsische Umweltministerium hat dafür die Aktion "Vielfalt erhalten – alle machen mit" ins Leben gerufen, bei der sie Saatgut für Blühmischungen verschenkt. Sachsens Umweltminister Wolfram Günter gab dafür bei einem Besuch auf den Blühflächen des Biosphärenreservates den Startschuss. Insektenschutz beginne im eigenen Garten, auch eine kleine Fläche mit Wildblumen könne große Wirkung haben, so der Minister.

Zuvor hatte sich Umweltminister Günter über das Blühflächenprojekt informiert. Anlass war der Welttag der Bienen am 20. Mai, an dem die Budissa Agrar AG auf weiteren zwei Hektar eine Wildblumenmischung ausgebracht hat. Damit gibt es rund zehn Hektar Blühflächen im Biosphärenreservat. Damit sich auf den Wiesen möglichst viele Insekten tummeln, wurden im Rahmen des Projektes zwei spezielle Blühmischungen entwickelt, die man auf trockene und feuchtere Standorte der Region abgestimmt hat. Dabei haben die Experten Wert auf regionale Sorten und lange Blühzeiten gelegt. 38 Pflanzenarten finden sich im Saatgut, unter anderem Hundskamille, Wiesen-Flockenblume oder der Gewöhnliche Natterkopf. Wenn der Raps im Frühjahr verblüht ist, gebe es fast nur noch Getreide- und Maisfelder, sagt Torsten Roch vom Biosphärenreservat, Doch die seien für die Insekten uninteressant. Die Blühflächen sollen ihnen deshalb vor allem im Sommer als zusätzliche Nahrungsquelle dienen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer seinen Garten also auch in ein blühendes Paradies für Insekten verwandeln will, der kann auf der Internetseite des Umweltministeriums die insektenfreundliche Saatgutmischung bestellen. Jeder erhält maximal drei Tüten. Wer möchte, kann ab dem 29. Juni ein Foto von seiner blühenden Wiese machen und einschicken. Unter den Teilnehmern der Fotoaktion verlost das Umweltministerium Bausätze für Insektenhotels.