Der kanadische Schienenfahrzeugbauer Bombardier hat am Standort Bautzen ein digitales Testcenter für rund 16,7 Millionen Euro in Betrieb genommen. Ausgestattet mit innovativer Technologie sei Bautzen nun der modernste Standort von Bombardier weltweit, sagte Bombardier-Deuschlandchef Michael Fohrer am Mittwoch bei der Eröffnung. "Was wir hier haben, setzt Maßstabe für die Bahnindustrie und für Bombardier."