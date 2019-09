In Bautzen wird ab Mittwoch die Zufahrt zum Bombardier-Werk an der Neustädter Straße ausgebaut. Bombardier braucht eine zweite Zufahrt, weil die Produktion erweitert wird. Künftig sollen Lkw direkt von der Westtangente zum Werk fahren können. Derzeit führt nur eine schmale Pflasterstraße von der Neustädter Straße in Richtung Humboldthain. Diese sowie die Brücke am Werksgelände sind für das erwartete Aufkommen an Transportern und Lkw nicht ausgelegt.