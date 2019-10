In Hoyerswerda ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer in einem Asylbewerberheim ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss. Die beiden Bewohner, eine Frau und ein Mann aus dem Irak, kamen wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.