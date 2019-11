In der Nacht zum Dienstag hat ein Bagger auf dem Betriebsgelände von Hentschke Bau in Bautzen gebrannt. Sicherheitsdienst-Mitarbeiter entdeckten das Feuer an der Baumaschine auf einem Tieflader und riefen die Feuerwehr. Nach ersten Informationen brannte es noch an einer anderen Stelle. An mindestens drei weiteren Baumaschinen sollen ungezündete Brandsätze gefunden worden sein. Das wollte die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN nicht bestätigen.