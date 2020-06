In Elsterheide bei Hoyerswerda ist ein Feuer auf dem Gelände einer Bauernhofanlage ausgebrochen. Der Brand brach am frühen Mittwochmorgen aus noch unbekannter Ursache im Ortsteil Tätzschwitz aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizei und Feuerwehren aus Sachsen sowie Brandenburg seien mit Einsatzkräften vor Ort.



Die "Lausitzer Rundschau" schreibt, das Feuer sei gegen 2 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Anwesen ist dem Bericht zufolge verhindert worden.