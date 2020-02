Am Sonnabend hat es in einer Industriehalle in Bautzen gebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, brach das Feuer am Morgen in einem großflächigen Keller der Halle aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter schwarzer Rauch aus den Kellerfenstern. Die Feuerwehr konnte die Räume nur mit schweren Atemgerät betreten. Die Industriehalle beherbergt verschiedene Firmen, der Keller ist allerdings ungenutzt. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt. Die Spreegasse ist laut MDR-Verkehrsdienst immer noch gesperrt.