In Bautzen wurden am Donnerstagabend bei einem Feuer mehrere Personen verletzt. Auf der Dr.-Peter-Jordan-Straße war aus bisher ungeklärter Ursache ein Unterstand in Brand geraten. Die Rauchschwaden zogen in ein Wohnhaus. Mehrere Bewohner, darunter auch Kinder, erlitten dadurch eine Rauchgasvergiftung. Im Verlauf des Einsatzes mussten weitere Rettungskräfte hinzugezogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.