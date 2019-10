Insgesamt rückten am Sonntagmorgen vier Einsatzfahrzeuge an.

Nach einem Brand im Gefängnis Bautzen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntagmittag mitteilte, war der Brand in einem Haftraum gegen 9:40 Uhr gemeldet worden. Justizbeamte hätten bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht. Die Feuerwehr übernahm die Restarbeiten.



Ein Sprecher des Justizministeriums sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass es in dem Haftraum einen Schmorbrand gegeben habe. Dadurch sei es zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht, da zum Zeitpunkt des Feuers kein Gefangener darin war. Es war gerade Ausgang. Die Ursache für den Schmorbrand ist bisher unklar. Ein Brandursachermittler wird die Zelle unter die Lupe nehmen. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort, konnte aber wenig später wieder abrücken. Die JVA Bautzen hat nach Angaben des Justizministeriums 445 Haftplätze, von denen 390 derzeit belegt sind.