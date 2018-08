Kohlestaubbecken bei Spreewitz brennt seit Tagen

Die neue Hochleistungspumpe des THW pumpt bis 25.000 Liter Wasser pro Minute. Bildrechte: xcitepress

Nach Angaben des THW kommt bei den Löscharbeiten erstmals eine neue Hochleistungspumpe zum Einsatz, die bis zu 25.000 Liter Wasser pro Minute einleiten kann. Die rund 30 Kameraden der THW-Ortsverbände aus Bautzen, Kamenz, Radebeul und Riesa zapfen dafür einen nahen Kanal mit Grubenwasser an, denn Spreewitz liegt inmitten des Lausitzer Braunkohlereviers. Der Kanal sei ein Glücksfall, so THW-Sprecher Heinrich. Es sei reichlich Wasser da, das man niemanden wegnehme. Insgesamt fließen 60.000 Liter Wasser pro Minute in das Kohlestaubbecken. Trotzdem werden die Löscharbeiten voraussichtlich noch bis Sonnabend andauern, schätzt Frank Fichtner von der Gemeinde Spreetal. Auf ihrem Gebiet liegt das brennende Kohlestaubbecken. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber zu keiner Zeit bestanden, so Fichtner.