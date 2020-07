Nach einem Brand in Elsterheide im Landkreis Bautzen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN. Den Angaben zufolge hatte am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Tätzschwitz eine Scheune in Flammen gestanden. Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Wohnhaus über. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 60.000 Euro geschätzt. Verletzt worden sei aber niemand, erklärte die Polizei. Sie vermutet Brandstiftung und setzte bei ihren Ermittungen auch einen Fährtensuchhund ein. Der Tatverdächtige blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei.