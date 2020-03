Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochabend zu einem Brand in einer ehemaligen Bäckerei in Knappenrode ausgerückt. Ursprünglich hieß es per Notruf, ein Wohnhaus würde brennen. Am Einsatzort sahen die Kameraden dann, dass aus einem Anbau neben dem Wohngebäude dichter Qualm emporstieg. Insgesamt 50 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf das Haus übergriffen und löschten den Brand.