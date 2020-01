Am Morgen hat in Preititz bei Bautzen ein Schuppen in Flammen gestanden. Nach Angaben der Polizei waren die Kameraden der umliegenden Feuerwehren gegen 6 Uhr alarmiert worden. Der Schuppen war den Angaben zufolge nicht mehr zu retten und brannte nieder. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute.