Bei einem Brand in Uhsmannsdorf bei Niesky ist eine Wohnung zerstört worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Sonntagmorgen gegen vier Uhr ein Zimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus in Flammen. Fast alle Bewohner hatten sich demnach zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr rettete zwei Menschen und ihre Haustiere mit einer Drehleiter aus darüber liegenden Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.