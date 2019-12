Nach zweimaliger Brandtstiftung an der 700 bis 800 Jahre alten Eiche in Niedergurig hat die Kriminalpolizei einen Mann ausfindig gemacht. Der 37 Jahre alten Deutsche hat laut Polizei die Taten zugegeben. Zeugenhinweise hätten der Polizei geholfen, den Mann zu finden. Er wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.