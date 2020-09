In Mühlrose in der Oberlausitz hat das Bergbauunternehmen Leag mit dem Abriss von zwei Häusern begonnen. Das Dorf soll dem Tagbau weichen. Umweltschützer sind empört, dass kurz vor dem Kohleausstieg 2038 ein Ort auf der Landkarte verschwindet. Auf der anderen Seite sind viele Mühlroser aufgebracht, dass ihre Umsiedlung samt den damit verbundenen Entschädigungen in Frage gestellt wird. Sie haben über Jahre mit der Leag verhandelt und sich bereits umorientiert.