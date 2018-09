Kraftwerkwerk Jänschwalde geht teilweise vom Netz

Die Klima-Allianz Deutschland und die Grüna Liga fordern gemeinsam die Komplettabschaltung des Kraftwerkes Jänschwalde. In einer Presseerklärung heißt es, ein Weiterbetrieb bedrohe etwa die Zukunft des Dorfes Proschim. Die Leag plane weiterhin massive Kohlelieferungen aus dem Tagebau Welzow-Süd ins Kraftwerk. Zugleich kritisierten die Klimaschützer die vergütete Sicherheitsreserve wie jetzt bei den Blöcken E und F. Die Gelder des Bundes seien jedoch kein geeignetes Konzept für den weiteren Kohleausstieg. Steuermillionen gehörten nicht in die Taschen der Kraftwerksbetreiber, sondern müssten in die Strukturentwicklung investiert werden, hieß es.

Bis zu 12,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid sollen durch die Netztrennung von Kraftwerksblöcken bis zum Jahr 2020 in Deutschland eingespart werden. Zum 1. Oktober gehen auch zwei Kraftwerksblöcke in Nordrhein-Westfalen in die Reserve. Bereits in der Sicherheitsbereitschaft sind das Kraftwerk Buschhaus in Niedersachsen sowie zwei Blöcke des RWE-Kraftwerks Frimmersdorf bei Mönchengladbach.