Eine parteiunabhängige Initiative unter dem Titel "WannWennNichtJetzt" will in den Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen für Vielfalt und Toleranz werben. Die zivilgesellschaftliche Bewegung plant eine "Marktplatz-Tour" in ostdeutschen Städten mit politischen Lesungen, Diskussionen, Konzerten und Workshops. Nach dem Auftakt in Zwickau findet am Sonnabend eine Aktion in Bautzen statt, kündigte der Bündnissprecher Till Facius an. Auch in Annaberg-Buchholz, Plauen und Grimma seien Stationen geplant.