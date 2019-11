In Hoyerswerda stößt der Bürgerhaushalt auf eine große Resonanz. Für das Jahr 2020 gingen bereits 129 Vorschläge ein, um Hoyerswerda mit seinen Ortsteilen liebens- und lebenswerter zu machen. Erneut stehen für den Bürgerhaushalt in Hoyerswerda 70.000 Euro bereit und auch für das nächste Jahr hat sich der Windmühlenverein Dörgenhausen mit einem Projekt beworben. Ziel sei, mit Geldern aus dem Bürgerhaushalt, das Gelände rund um die Windmühle zu verschönern, so Martin Crüger, der Vorsitzende des Mühlenvereins.

Brunnen an der Bockwindmühle aktiviert

Schon in diesem Jahr konnte der Windmühlenverein mithilfe des Bürgerhaushaltes ein langersehntes Projekt verwirklichen. Auf dem Gelände der 300 Jahre alten Bockwindmühle wurde ein Brunnen mithilfe einer Schwengelpumpe wieder gangbar gemacht. Nun können sich hier Besucher Gesicht und Hände erfrischen. "Das ist eine feine Sache", sagt Crüger, der auf den Bürgerhaushalt schwört.

Rastplatz für Ausflügler in Kühnicht

Auch Thomas Balko von Ortsverein Kühnicht ist von diesem Instrument überzeugt. "Es hat uns von Anfang an begeistert, weil man als Verein immer nach finanziellen Quellen sucht, die man auftun kann." Der Verein will den Kühnichter Ortskern nicht nur verschönern, sondern zudem für Touristen eine sehenswerte Möglichkeit zum Rasten schaffen. So soll jetzt eine historische Dreschmaschine eine würdige Stelle auf dem Dorfplatz erhalten und gleichzeitig ein Unterstand für Ausflügler entstehen, wenn mal ein Regenschauer kommt. Rund 8.000 Euro aus dem Hoyerswerdaer Bürgerhaushalt ermöglichen dieses Vorhaben in Kühnicht. Am kommenden Wochenende sollen die Arbeiten beginnen und die Fundamente hergerichtet werden.

Wenig Interesse in Bautzen

Während in Hoyerswerda rund 90 Vorhaben mithilfe des Bürgerhaushaltes umgesetzt werden konnten, setzte Bautzen bisher nur zwei von zwölf Ideen um. So wurden in der Spreestadt mit Hilfe des Geldes Tausende Frühjahrsblüher gesteckt, um die Innenstadt zu verschönern.