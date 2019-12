In Arnsdorf wird am 26. April nächsten Jahres ein neuer Bürgermeister gewählt. Das wurde auf einer Gemeinderatssitzung beschlossen, berichtet die "Sächsische Zeitung". Sollte beim ersten Wahlgang keiner der Bewerber die absolute Merhheit erhalten, wird es einen zweiten Wahlgang geben. Dieser findet dann drei Wochen später statt.



Die bisherige Bürgermeisterin Martina Angermann war nach wiederholten verbalen Angriffen von mutmaßlich Rechtsradikalen erkrankt und hat einen Antrag gestellt, vorzeitig in den Ruhestand versetzt zu werden. Dem wurde auch stattgegeben. Ihr Rückzug hatte im November bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Ort Arnsdorf war bereits 2016 schon einmal in die Schlagzeilen geraten, als vier Männer Selbstjustiz ausübten und einen psychisch kranken Asylbewerber aus dem Irak mit Kabelbindern an einen Baum fesselten. Angermann hatte die Tat stets verurteilt, war dafür attakiert worden.