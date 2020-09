Bei den Bürgermeisterwahlen in sieben sächsischen Kommunen sind fünf Amtsinhaber bestätigt worden. In Tharandt, St. Egidien und Parthenstein sprach die Mehrheit der Wähler ihren parteilosen Bürgermeistern erneut das Vertrauen aus. In Brandis wurde Amtsinhaber Arno Jesse von der SPD bestätigt. In Cunewalde setzte sich CDU-Bürgermeister Thomas Martolock deutlich gegen seinen AfD-Herausforderer durch. Der Amtsinhaber erhielt knapp 83 Prozent der Stimmen. Martolok ist seit 1999 Rathauschef und geht damit in seine fünfte Amtszeit. Gegen ihn war Holger Schultz von der AfD angetreten, der seit September vergangenen Jahres im Gemeinderat sitzt. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 70 Prozent.