Rettung von Bombardier Sachsen haftet mit 107,8 Millionen Euro

Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag. Die Bombardier Transportation GmbH werde damit in die Lage versetzt, weiterhin Aufträge annehmen und abwickeln zu können. Die Bürgschaft diene dem Erhalt von Arbeitsplätzen bei Bombardier auch in den Werken in Görlitz und Bautzen. Dort sind mehr als 2.200 Beschäftigte tätig. 1.000 sollen Arbeitsplätze in Gefahr sein.