Die Bundespolizei hat am Sonntag einen tschechischen Autofahrer mit verbotenen Schusswaffen in Großhennersdorf erwischt. Der Fahrer war mit drei weiteren Tschechen in Richtung Zittau unterwegs. Die Beamten stoppten den 25 Jahre alten Mann und kontrollierten dessen Auto. Dabei fiel den Polizisten schon beim Öffnen der Fahrertür eine griffbereite Pistole in der Türablage auf. Bei der Durchsuchung des Skodas fanden die Polizisten eine weitere Pistole unter dem Beifahrersitz und Kleinkalibermunition im Handschuhfach.